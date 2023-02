Ο Τόνι Κρόος και ο Ορελιέν Τσουαμενί δεν συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή της Ρεάλ Μαδρίτης για το προσεχές παιχνίδι του Champions League με τη Λίβερπουλ την Τρίτη (21/02).

Η κάτοχος του Champions League, Ρεάλ Μαδρίτης, θα ταξιδέψει στο Άνφιλντ για την... αναβίωση του περυσινού τελικού με τη Λίβερπουλ χωρίς δύο βασικά γρανάδια της μεσαία γραμμής.

Δύο από τα αστέρια πρώτης επιλογής του Κάρλο Αντσελότι οι Τόνι Κρόος και Ορελιέν Τσουαμενί έμειναν εκτός λίστας της «βασίλισσας».

