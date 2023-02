Ο τραυματισμός του Νούνίες στον ώμο στιγμάτισε τη νίκη της Λίβερπουλ κόντρα στη Νιουκάστλ, με την παρουσία του Ουρουγουανού στο ματς του Champions League απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης (21/02) να μην είναι σίγουρη.

Η Λίβερπουλ μπορεί να πήρε σημαντική νίκη, επικρατώντας με 2-0 της Νιουκάστλ εκτός έδρας, οι... πονοκέφαλοι ωστόσο, δεν αφήνουν ήσυχο τον Κλοπ. Ο Γερμανός τεχνικός είδε τον Ντάργουιν Νούνιες να επιστρέφει στο σκοράρισμα και να πραγματοποιεί πολύ καλή εμφάνιση, αναγκάστηκε όμως να τον κάνει αλλαγή, όταν ο Ουρουγουανός στράικερ τραυματίστηκε στον ώμο. Μάλιστα, αυτός ο τραυματισμός ενδέχεται να τον θέσει εκτός του παιχνιδιού απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης για τη φάση των «16» του Champions League την ερχόμενη Τρίτη (21/02).

«Τα κακά νέα είναι ότι ο Ντάργουιν έχει ένα πρόβλημα στον ώμο, θα πρέπει να το εξετάσουμε περαιτέρω. Δεν γνωρίζω την έκτασή του αυτή τη στιγμή αλλά δείχνει να πονά. Ελπίζουμε να είναι απλά κάτι επίπονο και όχι κάτι περισσότερο», δήλωσε ο Κλοπ μετά το παιχνίδι.

