Ο Λιονέλ Μέσι δεν θα αγωνιστεί στο ντέρμπι με τη Μονακό, όμως από τη Δευτέρα (13/2) θα επιστρέψει στις προπονήσεις και θα είναι έτοιμος για τον πρώτο αγώνα με την Μπάγερν Μονάχου για τους «16» του Champions League.

Ο Λιονέλ Μέσι αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού στον ιγνυακό τένοντα από το ντέρμπι της Παρί Σεν Ζερμέν με τη Μαρσέιγ για το κύπελλο Γαλλίας και θεωρήθηκε αμφίβολος για το μεγάλο ματς με την Μπάγερν Μονάχου στο «Παρκ ντε Πρενς» για τους «16» του Champions League (14/2).

Ο Κριστόφ Γκαλτιέ επιβεβαίωσε πως ο Αργεντινός σούπερ σταρ θα χάσει τον εκτός έδρας αγώνα με την Μονακό (11/2) για το πρωτάθλημα αλλά τη Δευτέρα (13/2) θα επιστρέψει στις προπονήσεις και θα είναι έτοιμος για το παιχνίδι με τους Βαυαρούς.

🚨 Christophe Galtier has confirmed that Lionel Messi will return training with PSG on Monday and that the term "doubt" can be removed, he will be available against Bayern. pic.twitter.com/i8y87ycSlV