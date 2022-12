Γκουαρδιόλα: «Η εποχή μου στη Σίτι δεν θα τελειώσει προτού πάρουμε το Champions League»

Σύμφωνα με τις τελευταίες δηλώσεις τού, ο Πεπ Γκουαρδιόλα δεν σκοπεύει να αφήσει τη Μάντσεστερ Σίτι μέχρι να της χαρίσει το Champions League, ξεκαθαρίζοντας πως αυτός δεν ήταν ο μόνος λόγος πίσω από την ανανέωσή του.

Ο... σοκαριστικός αποκλεισμός τής από τη Ρεάλ Μαδρίτης την περυσινή σεζόν αποτελεί μόνο μια από τις στιγμές της στο Champions League που Μάντσεστερ Σίτι θα ήθελε να... σβήσει από τη μνήμη της. Άλλωστε, το τρόπαιο με τα μεγάλα αυτιά είναι το μόνο που ο Πεπ Γκουαρδιόλα δεν έχει καταφέρει να «προσγειώσει» στη γαλάζια πλευρά του Μάντσεστερ, μετρώντας μια ήττα σε τελικό, έναν αποκλεισμό σε ημιτελικό και τρεις σε προημιτελικούς, στα έξι χρόνια που ο Καταλανός βρίσκεται στο τιμόνι της.

Στην πρώτη του συνέντευξη Τύπου μετά τη διετή του ανανέωση με τους Πολίτες, ο 51χρονος δήλωσε πως η... δουλειά του στον σύλλογο δεν θα ολοκληρωθεί μέχρι να σκαρφαλώσει το ψηλότερο βουνό του διασυλλογικού ποδοσφαίρου.

🗣️ “I admit that it is the trophy that we want and my period here won’t be complete if we don’t win it but it’s not the only reason why I extended my contract.”



