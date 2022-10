Το όνειρο κάθε ποδοσφαιρόφιλου είναι στο Λας Βέγκας: Γιγαντοοθόνη, πισίνες και ποτά για το Ch. League (vids)

Το Stadium Swim αποτελεί το καλύτερο μέρος για να δεις την αγαπημένη σου ομάδα, μετά τις εξέδρες του γηπέδου που αγωνίζεται.

Για κάθε ποδοσφαιρόφιλο το καλύτερο μέρος για να δει έναν αγώνα, είναι οι εξέδρες του γηπέδου. Αν όμως για τον Α ή Β λόγο δεν μπορεί να γίνει αυτό, η επόμενη επιλογή είναι μπροστά από μία μεγάλη οθόνη, με παρέα και τα απαραίτητα παρελκόμενα.

No better way to watch the Champions League 🔥



(w/ @stadiumswim) pic.twitter.com/zKt3RcQbEB