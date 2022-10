Μόνο 600 οπαδοί της Μπάγερν Μονάχου ταξίδεψαν στην Τσεχία για το ματς με τη Βικτόρια Πλζεν και έστειλαν το μήνυμα τους για τα ακριβά εισιτήρια των Τσέχων.

Η Μπάγερν Μονάχου μέσα σε ένα ημίχρονο σκόραρε τέσσερις φορές και «καθάρισε» το ματς με τη Βικτόρια Πλζεν. Οι Βαυαροί έχουν στο πλάι τους μόνο 600 οπαδούς, καθώς οι υψηλές τιμές των εισιτηρίων κράτησαν... μακριά τους Γερμανούς φιλάθλους. Οι φίλοι των πρωταθλητών Γερμανίας που ταξίδεψαν στην Τσεχία εξέφρασαν τη δυσαρέκσεια τους για τα 70 ευρώ που κόστισαν τα «μαγικά χαρτάκια»...

Bayern fans in Pilsen protesting ticket prices. Only just over 600 away fans in the stadium pic.twitter.com/MKqOCgpmI0