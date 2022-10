Ο Τσάμπι Αλόνσο αποτελεί με κάθε επισημότητα το νέο τεχνικό της Μπάγερ Λεβερκούζεν, με τις «ασπιρίνες» να ανακοινώνουν την πρόσληψή του μετά την απομάκρυνση του Ζεράρντο Σεοάν.

Η Μπάγερ Λεβερκούζεν με ανακοίνωσή της γνωστοποίησε τόσο το διαζύγιο με τον μέχρι πρότινος προπονητή της ομάδας, Ζεράρντο Σεοάν όσο και την πρόσληψη του Τσάμπι Αλόνσο στην τεχνική ηγεσία της.

Από το πρωί της Τετάρτης (5/10) έγιναν γνωστές οι διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών οι οποίες και τελεσφόρησαν εντός της ημέρας, και έτσι ο 40χρονος πια Αλόνσο θα έχει την πρώτη του προπονητική ευκαιρία σε πάγκο πρώτης ομάδας μετά από μία τριετία ως επικεφαλής της β' ομάδας της Ρεάλ Σοσιεδάδ.

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την ανακοίνωσή του από τις «ασπιρίνες», ο Βάσκος δήλωσε:

«Γνωρίζω ότι η Λεβερκούζεν είναι ένα εξαιρετικό κλαμπ από την εποχή που αγωνιζόμουν στη Γερμανία. Η ομάδα διέθετε ανέκαθεν πολύ καλούς παίκτες, διακρίνω μεγάλη ποιότητα στο τρέχον ρόστερ. Αυτή η πρόκληση με ενθουσιάζει πολύ».

ℹ️ #Bayer04 and Gerardo #Seoane go their separate ways. World and European Champion @XabiAlonso becomes new head coach of the #Werkself. pic.twitter.com/VBcCCWHPNJ