Με ένα τέταρτο καθυστέρηση θα ξεκινήσει η αναμέτρηση της Μαρσέιγ με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας στο άδειο «Βελοντρόμ», καθώς η αποστολή των Λιονταριών άργησε να φτασει.

Με μικρή καθυστέρηση θα ξεκινήσει η αναμέτρηση της Μαρσέιγ με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας για την τρίτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Champions League. H αποστολή των Πορτογάλων «κόλλησε» στην κίνηση, άργησε να φτάσει στο γήπεδο και αυτό είχε ως συνέπεια την «μετακίνηση» της σέντρας από τις 19:45 στις 20:00.

Θυμίζουμε πως το ματς είναι κεκλεισμένων των θυρών λόγω τιμωρίας των Μασσαλών μετά τα επεισόδια στο ματς με την Άιντραχ Φρανκφούρτης.

Kickoff in Marseille has been pushed back 10 minutes due to a delay in the Sporting bus reaching the stadium. Full Marseille team out on the pitch warming up now. Sporting is not…