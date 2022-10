H UEFA ανακοίνωσε πως θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή σε όλα τα παιχνίδια των διοργανώσεων της στη μνήμη των θυμάτων της τραγωδίας της Ινδονησίας.

Πάνω από 174 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην αναμέτρηση της Αρέμα με την Περσέμπαγια στο «Kanjuruhan Stadium» της Ινδονησίας. Οι περισσότεροι εξ' αυτών είτε ποδοπατήθηκαν είτε πέθαναν από ασφυξία.

Η UEFA σε ένδειξη σεβασμού ανακοίνωσε πως θα τηρηθεί ενός λεπτούς σιγής στη μνήμη των θυμάτων της τραγωδίας πριν τη σέντρα των αναμετρήσεων της τρίτης αγωνιστικής των Champions League, Europa League και Conference League.

A moment of silence will be held prior to kick-off at all UEFA matches this week, in memory of the victims of the tragic events at Kanjuruhan Stadium in Indonesia.