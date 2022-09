Ανοχή της UEFA στη Ρέιντζερς για το φόρο τιμής στη Βασίλισσα, απειλείται με τιμωρία η Σέλτικ για τα αντιβασιλικά πανό

Ανοχή στη Ρέιντζες που έψαλε τον εθνικό ύμνο του Ηνωμένου Βασιλείου για να τιμήσει την βασίλισσα Ελισάβετ δείχνει η UEFA, αλλά ξεκινά πειθαρχικές διαδικασίες για τα αντιβασιλικά πανό των οπαδών της Σέλτικ.

Η Ρέιντζερς μαζί με τη Μάντσεστερ Σίτι και την Τσέλσι είχαν αιτηθεί να παίξει το «God Save the King» στις αναμετρήσεις του στο Champions League αυτή την εβδομάδα μετά τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ Β'. Η UEFA αρνήθηκε, με τη σκωτσέζικη ομάδα να αψηφά την απαγόρευση και να παίζει τελικώς τον Εθνικό Ύμνο του Ηνωμένου Βασιλείου μετά την ενός λεπτού σιγή που προηγήθηκε της σέντρας στο παιχνίδι με τη Νάπολι στο Ibrox.

Χιλιάδες υποστηρικτές των «Gers» - συμπεριλαμβανομένων των παικτών - συμμετείχαν στην απόδοση του φόρου τιμής στην εκλιπούσα τραγουδώντας τον εθνικό ύμνο, με την UEFA να δείχνει ανοχή και μην ξεκινά πειθαρχική διαδικασία εναντίον του συλλόγου. Ένας εκπρόσωπος της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας είπε στην Sportsmail: «Το περιστατικό στο οποίο αναφέρεστε δεν υπόκειται σε καμία πειθαρχική διαδικασία της UEFA».

Τσέλσι και Σίτι δεν έπαιξαν τον ύμνο, αν και οι οπαδοί του συλλόγου του δυτικού Λονδίνου τον τραγούδησαν λίγο μετά την τήρηση ενός λεπτού σιγής. Εν τω μεταξύ, οι αντίπαλοι της Ρέιντζερς στο Old Firm, Σέλτικ, θα αντιμετωπίσει νομικές διαδικασίες αφού οι οπαδοί της εμφάνισαν ένα πανό κατά της βασιλικής οικογένειας πριν από το ματς με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στη Βαρσοβία.

Οι υποστηρικτές του κλαμπ κρατούσαν για την ακρίβεια δύο πανό, το ένα που έγραφε «F*** The Crown» και το άλλο: «Συγγνώμη για την απώλεια σου Michael Fagan», που ήταν μια αναφορά σε έναν εισβολέα που βρέθηκε στην κρεβατοκάμαρα της αείμνηστης βασίλισσας στο παλάτι του Μπάκιγχαμ πριν από 40 χρόνια.

«Παρακαλούμε να ενημερωθείτε ότι έχουν ξεκινήσει διαδικασίες εναντίον της Celtic FC σχετικά με ένα πανό που εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα της UEFA Champions League εναντίον της Σαχτάρ που διεξήχθη στις 14 Σεπτεμβρίου στη Βαρσοβία», ανέφερε μια ανακοίνωση της UEFA.

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Hoje, os rivais Celtic e Rangers resolveram, cada um de seu jeito, prestar uma “homenagem” a Elizabeth II.



Do lado do Rangers, um belo mosaico para “sua majestade”. Do lado do Celtic, uma mensagem direta: “fod*-se a coroa”. pic.twitter.com/5R4LUGiH0T