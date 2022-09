Ο Φέντε Βαλβέρδε έψαξε και βρήκε τον Ράουμ για να πανηγυρίσει σαν τρελός μπροστά του μετά το γκολ που πέτυχε για τη Ρεάλ κόντρα στη Λειψία, αφού οι δυο τους είχαν ανοίξει κόντρα από νωρίς στο ματς...

Ο Βαλβέρδε βρισκόταν υπό την επίβλεψη του Ράουμ κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Τετάρτης στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», με τον αριστερό μπακ της γερμανικής ομάδας να προσπαθεί να δείξει στον αντίπαλό του πως δεν θα του άφηνε περιθώριο για να κάνει καλό παιχνίδι.

Μάλιστα, σε φάση που ο Ουρουγουανός αποτυγχάνει να κάνει ένα γέμισμα από δεξιά, ο Ράουμ που του έβαλε την κόντρα τον έσπρωξε και πανηγύρισε με τη γροθιά του, με τρόπο ώστε να τον δει ο Βαλβέρδε και να υποστεί πλήγμα στο ηθικό.

Ο φετινός πρωταγωνιστής των «μερένγκες», όμως, πήρε την εκδίκησή του κι όταν πέτυχε το πρώτο από τα δυο γκολ της Ρεάλ στο ματς με την Λειψία, έψαξε γρήγορα να τον βρει και πανηγύρισε σαν τρελός μπροστά του...

Thats all from @fedeevalverde night👋😎 pic.twitter.com/kvknQSNtuC