Εντυπωσιακή ακόμα μια φορά η κερκίδα της Σέλτικ στην πρεμιέρα των ομίλων του Champions League κόντρα στη Ρεάλ.

Η Σέλτικ υποδέχτηκε τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Σέλτικ Παρκ» στην πρεμιέρα των ομίλων του Champions League και οι οπαδοί της μάς χάρισαν μια ακόμα ανατριχιαστική εκδοχή του «You'll never walk alone» πριν την σέντρα στο παιχνίδι.

Παράλληά, οι υποστηρικτές των Σκωτσέζων πολύ ενεργοί και βαθιά πολιτικοποιημένοι, σήκωσαν σημαίες της Καταλονίας αλλά και των «Διεθνών Ταξιαρχιών» -λόγω της σύνδεσης με την επιθυμία για ανεξαρτησία-.

Οι Διεθνείς Ταξιαρχίες ήταν στρατιωτικές μονάδες που αποτελούνταν απο εθελοντές διαφορετικών εθνικοτήτων, οι οποίοι αγωνίστηκαν μαζί με τους Ισπανούς δημοκρατικούς στον Ισπανικό Εμφύλιο Πόλεμο.

Δείτε τα σχετικά πλάνα:

A fair few Catalan flags being waved in Celtic Park. But also a few representing the international brigades in the Spanish civil war.