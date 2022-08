Αγουέρο σε Οταμέντι ενόψει Τσάμπιονς Λιγκ: «Αν τραυματίσεις τον Μέσι θα σε σκοτώσω, έρχεται Μουντιάλ!»

Η Μπενφίκα του Νικολάς Οταμέντι κληρώθηκε με την Παρί Σεν Ζερμέν του Λιονέλ Μέσι και ο Σέρχιο Αγουέρο προειδοποίησε από τώρα τον πρώτο να... προσέξει με τα μαρκαρίσματά του στον σταρ της εθνικής Αργεντινής, τρεις μήνες πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο στο Κατάρ.

Οι ελπίδες της εθνικής Αργεντινής για ένα Μουντιάλ βρίσκονται στο ζενίθ ενόψει Κατάρ, μετά την κατάκτηση του Κόπα Αμέρικα το 2021. Και για μια τέτοια αποστολή, άπαντες στις τάξεις της Αλμπισελέστε θέλουν η αποστολή να είναι πλήρης, προεξάρχοντος του κάπτεν και απόλυτου ηγέτη της, Λιονέλ Μέσι.

Βλέποντας τα αποτελέσματα της κλήρωσης του Champions League, όμως, και την Μπενφίκα να μπλέκεται στον δρόμο της Παρί Σεν Ζερμέν, ο Σέρχιο Αγουέρο... ανησύχησε. Κι αυτό διότι στους Αετούς αγωνίζεται ο Νικολάς Οταμέντι, φύσει σκληροτράχηλος στόπερ που δεν... χαρίζεται στα μαρκαρίσματά του.

Μόνο και μόνο στη σκέψη, λοιπόν, ενός χτυπήματος που μπορεί να τραυματίσει τον Λιονέλ Μέσι στα επερχόμενα Μπενφίκα-Παρί, ο παλαίμαχος πλέον στράικερ τρομοκρατείται και γι' αυτό φρόντισε να στείλει προειδοποίηση με νόημα στον φίλο του και επί χρόνια συμπαίκτη του στη Μάντσεστερ Σίτι:

«Μην τυχόν τραυματίσεις τον Μέσι γιατί θα σε σκοτώσω. Έρχεται Παγκόσμιο Κύπελλο», είπε χαρακτηριστικά στο κανάλι του στο twitch την ώρα του stream, αμέσως μετά την κλήρωση των δύο ομάδων στον όγδοο όμιλο του Champions League.

Aguero's reaction when he saw that Otamendi will face Messi in the Champions League 😅 pic.twitter.com/YdZ9tltQVt