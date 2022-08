Παίκτες της Μακάμπι Χάιφα ζητούν ήδη φανέλες από Μέσι-Νεϊμάρ

Παίκτες της Μακάμπι Χάιφα ανυπομονούν, όπως φαίνεται, να παίξουν κόντρα στην Παρί των Νεϊμάρ - Μέσι, ζητώντας ήδη από τους δύο σταρ τη φανέλα τους!

Η Μακάμπι Χάιφα, αφού απέκλεισε Ολυμπιακό, Απόλλων Λεμεσού και Ερυθρό Αστέρα κατάφερε να μπει στους ομίλους του Champions League.

Εκεί, η κληρωτίδα δεν ήταν και πολύ... φιλική με την ομάδα από το Ισραήλ καθώς καλείται να αντιμετωπίσει θηρία όπως είναι οι Παρί Σεν Ζερμέν, Γιουβέντους και Μπενφίκα!

Ωστόσο, οι παίκτες της ομάδας φαίνεται ότι είναι έτοιμοι να απολαύσουν την εμπειρία. Μάλιστα, δύο εξ αυτών ζητούν μέσω των social media τη φανέλα από Μέσι-Νεϊμάρ.

Maccabi Haifa players are already asking for Messi and Neymar's shirts 😂👕



(via @Omeratzili) pic.twitter.com/tXymd2jQLr