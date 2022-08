Ούτε Γκουαρδιόλα, ούτε Κλοπ! Ο Αντσελότι βραβεύτηκε ως ο κορυφαίος προπονητής για τη σεζόν 2021/2022, εξαργυρώνοντας με τον καλύτερο τρόπο την κατάκτηση του τέταρτου Champions League της καριέρας του.

Κορυφαίος προπονητής για τη σεζόν 2021/2022 αναδείχθηκε ο Κάρλο Αντσελότι!

Μετά το τέλος της διαδικασίας της κλήρωσης των ομίλων του Champions League, οι άνθρωποι της UEFA ανακοίνωσαν τον καλύτερο τεχνικό της προηγούμενη περιόδου, με τον Ιταλό να υπερισχύει των Γκουαρδιόλα - Κλοπ και να κατακτά το βραβείο.

Μια ελάχιστη επιβράβευση για τα εξαιρετικά αποτελέσματα που έφερε στη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία με τον 63χρονο στον πάγκο κατάφερε να κατακτήσει πρωτάθλημα και Champions League.

🥇 The 2021/22 UEFA Men's Coach of the Year is… CARLO ANCELOTTI!



🏆 The Italian secured his fourth #UCL title as a coach, as well as becoming the first coach to win the domestic title in each of Europe's biggest five leagues!



👏 Congratulations, Carlo!#UEFAawards pic.twitter.com/cEhQWWXTHe