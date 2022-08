Μεγάλο ντέρμπι έβγαλε η κλήρωση του League Cup, καθώς για τον τρίτο γύρο η Μάντσεστερ Σίτι θα υποδεχτεί την Τσέλσι.

Ντέρμπι έβγαλε η κληρωτίδα του League Cup. Στην τρίτη φάση της διοργάνωσης η πρωταθλήτρια Μάντσεστερ Σίτι θα υποδεχτεί την Τσέλσι στο «Έτιχαντ» σε μονό αγώνα. Από εκεί και πέρα η Λίβερπουλ θα αντιμετωπίσει τη Ντέρμπι Κάουντι, η Άρσεναλ την επικίνδυνη Μπράιτον, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ την Άστον Βίλα και η Τότεναμ τη Νότιγχαμ Φόρεστ του Βαγγέλη Μαρινάκη. Τα ματς θα διεξαχθούν στο διάστημα 8 και 10 Νοεμβρίου.

Αναλυτικά τα ζευγάρια:

Λέστερ-Νιούπορτ Κάουντι

Γουέστ Χαμ-Μπλάκμπερν

Γουλβς-Λιντς

Νότιγχαμ Φόρεστ-Τότεναμ

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Άστον Βίλα

Μπόρνμουθ-Έβερτον

Λίβερπουλ-Ντέρμπι Κάουντι

Μπέρνλι-Κρόουλι

Μπρίστολ Σίτι-Λίνκολν

Μάντσεστερ Σίτι-Τσέλσι

Στίβενεϊτζ-Τσάρλτον

ΜΚ Ντονς-Μόρκαμ

Νιούκαστλ-Κρίσταλ Πάλας

Σαουθάμπτον-Σέφιλντ Γουένσντεϊ

Άρσεναλ-Μπράιτον

Μπρέντφορντ-Τζίλιγχαμ

