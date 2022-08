H UEFA έκλεισε deal» της τάξης του 1,5 δισ. ευρώ με τον αμερικανικό «Κολοσσό» CBS για τα τηλεοπτικά δικαιώματα των τριών διασυλλογικών διοργανώσεων της στις ΗΠΑ.

Η UEFA έκλεισε μεγάλο «deal», το οποίο θα εκτοξεύσει τα έσοδα της κατά 150%! H ευρωπαϊκή Ομοσπονδία συμφώνησε με τον αμερικανικό «Κολοσσό» CBS για την πώληση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων των τριών διασυλλογικών διοργανώσεων της στις ΗΠΑ, το οποίο θα φτάσει στο 1,5 δισ. ευρώ.

Η συμφωνία των δυο πλευρών θα ξεκινήσει από τη σεζόν 2024-2025 και θα έχει ισχύ για έξι αγωνιστικές περιόδους. Η UEFA θα εισπράξει 250 εκατομμύρια ευρώ ανά σεζόν, πάνω από τα διπλάσια που έπαιρνε από το προηγούμενο «deal» που είχε κανέι με τις Paramount - Univision (100 εκατομμύρια ευρώ).

Η συμφωνία αυτή αφορά μόνο το αγγλόφωνο κοινό,καθώς για το ισπανόφωνο θα διενεργηθεί ξεχωριστός διαγωνισμός. Τα δικαιώματα για τις διοργανώσει της UEFA διεκδίκησε και η Amazon, η οποία δεν βρήκε τη «χρυσή τομή» με την ομοσπονδία και στρέφεται πλέον στο NFL.

Exclusive @TheAthleticUK: New six year deal for UEFA club comps (Champions League, Europa League, Conference League) in USA agreed with CBS/Viacom/Paramount, ahead of Amazon.



Worth $250m/season, $1.5bn in total. Up 150% for English-speaking rights alone.https://t.co/NTaxD9aH3X