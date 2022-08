Ο τερματοφύλακας της Ρεάλ Μαδρίτης, Τιμπό Κουρτουά, μίλησε σε τέσσερα διαφορετικά μέσα ενημέρωσης σε τέσσερις διαφορετικές γλώσσες μετά τη νίκη της Ρεάλ στο Σούπερ Καπ επί της Άιντραχτ Φρανκφούρτης.

Η κάτοχος του Champions League, Ρεάλ Μαδρίτης, επικράτησε της κατόχου του Europa League Άιντραχτ με 2-0 στο Ελσίνκι το απόγευμα της Τετάρτης με τα γκολ των Νταβίντ Αλάμπα και Καρίμ Μπενζεμά.

Ο τερματοφύλακας της βασίλισσας Τιμπό Κουρτουά έκανε πολλές σημαντικές αποκρούσεις κρατώντας το μηδέν και στις τέσσερις εμφανίσεις του σε τελικούς για τους Λος Μπλάνκος! Ο 30χρονος πορτιέρο έχει γίνει ηγέτης και στα αποδυτήρια της Ρεάλ και διανύει την καλύτερη περίοδο της καριέρας του.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του ESPN, Archie Rhind-Tutt, ο Βέλγος κίπερ μετά το τέλος του αγώνα έδωσε τέσσερις συνεντεύξεις back-to-back και άλλαξε γλώσσα με χαρακτηριστική ευκολία. Πιστεύεται ότι ο Κουρτουά μπορεί να μιλήσει Ολλανδικά, Γαλλικά, Αγγλικά και Ισπανικά ενώ γνωρίζει καλά τα γερμανικά και τα πορτογαλικά.

Δεν αποτελεί έκπληξη ότι είναι ο πρώτος παίκτης που θέλει κάθε δημοσιογράφος να συνομιλήσει. Ο Βέλγος διεθνής εντάχθηκε στη Ρεάλ από την Τσέλσι το 2018 και η μεταγραφή επικρίθηκε αρχικά, λόγω των δεσμών του με την Ατλέτικο Μαδρίτης έχει αγωνιστεί κατά σειρά για τις: Γάνδη, Τσέλσι, Ατλέτικο, Ρεάλ.

Συγκεκριμένα, ο πολύπειρος κίπερ πέρασε τρία χρόνια ως δανεικός στην Ατλέτικο και μάλιστα τη βοήθησε να κατακτήσει το πρωτάθλημα το 2014, την ίδια χρονιά που γνώρισε την ήττα στον τελικό του Champions League από τη Ρεάλ. Ωστόσο, το έχει ξεπεράσει και είναι ένας από τους καλύτερους τερματοφύλακες στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

«Στους τελευταίους τρεις τελικούς που παίξαμε κρατήσαμε ανέπαφη την εστία μας. Όταν η Ρεάλ παίζει έναν τελικό συνήθως τον κερδίζει, είναι το DNA αυτού του συλλόγου και γι' αυτό είναι ο μεγαλύτερος», είπε ο Κουρτουά στο Movistar Plus μετά τον αγώνα.

In awe of Thibaut Courtois’ language skills. Four interviews back-to-back in four different languages. He is quite a good goalkeeper too. pic.twitter.com/k3yIgsbzj8