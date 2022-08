Εκ των διακριθέντων της Ρεάλ Μαδρίτης στη νίκη επί της Άιντραχτ (2-0) στο ευρωπαϊκό σούπερ καπ, ο Τιμπό Κουρτουά σταμάτησε στο 100% τις προσπάθειες των αντιπάλων της «βασίλισσας» ΚΑΙ στους τέσσερις τελικούς που αγωνίστηκε.

Ο διεθνής Βέλγος πορτιέρε, Τιμπό Κουρτουά, συνεχίζει από όπου σταμάτησε πέρυσι.

Άψογος κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Σούπερ Καπ εναντίον της Άιντραχτ Φρανκφούρτης επέτρεψε στη Ρεάλ να κερδίσει έναν ακόμα νέο τίτλο και βελτίωσε περαιτέρω τα τρελά του στατιστικά κάτω από τα γκολπόστ της «βασίλισσας». Όπως σημειώνει η Opta σταμάτησε το 100% των αντιπάλων ευκαιριών στους τέσσερις τελικούς του με τη Ρεάλ Μαδρίτης σε εγχώριες και ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

100% - Thibaut Courtois 🇧🇪 has saved all 19 shots on goal he has faced from opposition players in his four finals with @realmadriden in domestic and UEFA competitions. Essential. pic.twitter.com/B6K3f2oQFl

Στον τελικό του Champions League κόντρα στη Λίβερπουλ, έκανε 9 αποκρούσεις κατά τη διάρκεια του αγώνα, κάνοντας εξαιρετικά δύσκολο το έργο των Μοχάμεντ Σαλάχ και Σάντιο Μανέ και βοηθώντας τα μέγιστα την ομάδα του να κατακτήσει το 14ο τρόπαιό της. Το πρώτο Champions League για τον ίδιο.

Ενώ κόντρα στην κάτοχο του Europa League Άιντραχτ έδειξε έτι μια φορά πως είναι ένας από τους καλύτερους τερματοφύλακες στον κόσμο. Έγινε ο πρώτος που κράτησε ανέπαφη την εστία του σε τελικό Τσάμπιονς Λιγκ και Σούπερ Καπ την ίδια χρονιά, μετά τον Βίκτορ Βαλντές το 2009.

Συνολικά υπήρξαν 14 σουτ προς την εστία του, με τον Βέλγο να πραγματοποιεί 14 αποκρούσεις!

Thibaut Courtois is the first goalkeeper to keep a clean sheet in a Champions League final and a Super Cup in the same year since Víctor Valdés in 2009.



◉ 14 shots on target faced

◉ 14 saves made

◉ 0 conceded



And two trophies. 🏆🏆 pic.twitter.com/xJNRGwoUKf