Βαλβέρδε: «Πιο δύσκολο να βλέπω τον γιο μου από το να μαρκάρω τον Ρόμπερτσον» (vid)

Ο Φεντερίκο Βαλβέρδε πίκαρε τον Άντι Ρόμπερτσον λίγο μετά το τέλος του τελικού του Champions League.

Ο Φεντερίκο Βαλβέρδε έπαιξε καταλυτικό ρόλο στη νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του Champions League επί της Λίβερπουλ. Ο Ουρουγουανός χρησιμοποιήθηκε στο δεξί άκρο της επίθεσης από τον Κάρλο Αντσελότι και ένα από τα καθήκοντά του ήταν να μαρκάρει τον Άντι Ρόμπερτσον και να τον εμποδίζει να παίρνει μέτρα στο γήπεδο.

Ωστόσο, αποδεικνύεται ότι η προσπάθεια να σταματήσει τον Σκωτσέζο μπακ της Λίβερπουλ δεν ήταν το μεγαλύτερο έργο που έχει αντιμετωπίσει ποτέ. Ο Βαλβέρδε, μετά την απονομή του τροπαίου, έδωσε μια τηλεοπτική συνέντευξη με τον μικρό γιο του στους ώμους του.

Ο πιτσιρικάς φαινόταν τόσο ενθουσιασμένο όσο κάθε άλλος οπαδός της Ρεάλ Μαδρίτης και δεν μπορούσε να καθίσει ακίνητο στους ώμους του μπαμπά του. Αυτό ώθησε τον Βαλβέρδε να κάνει ένα μικρό αστείο που αφορούσε τον αριστερό μπακ της Λίβερπουλ.

«Είναι πιο δύσκολο να παρακολουθήσω τον γιο μου παρά να μαρκάρω τον Ρόμπερτσον», τόνισε χαρακτηριστικά

Federico Valverde: “It's more difficult to watch my son than to mark Robertson.”



