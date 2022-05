Επέστρεψε στην Ρεάλ για να την κάνει θριαμβεύτρια, το κατάφερε και του αξίζει να το ζήσει στο έπακρο. Ο Κάρλο Αντσελότι, ναι μεν διατήρησε... ψηλά το αυστηρό φρύδι, όμως, φέτος φρόντισε να το διασκεδάσει.

Ο Don Carlo κρίνεται απόλυτα επιτυχημένος στην επιστροφή του στη «βασίλισσα» πανηγυρίζοντας τρία τρόπαια, εκ των οποίων ασφαλώς ξεχωρίζει αυτό που έκανε την Ρεάλ Μαδρίτης για 14η φορά στην ιστορία της κάτοικο της κορυφής της Ευρώπης.

Τα φετινά του επιτεύγματα και όλα όσα είδε από τους ποδοσφαιριστές του με τις μαγικές ανατροπές στο Champions League, αλλά και με την κυριαρχία – λόγω και της αδυναμίας των Μπαρτσελόνα και Ατλέτικο – στην LaLiga, τον έκαναν να εκφραστεί πολύ περισσότερο απ' ό,τι το έχει κάνει στο παρελθόν.

Από τα πούρα και το thug life για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, στους χορούς μετά το Champions League και τις μεγάλες ατάκες όπως το «Ναι, είμαι ο άνθρωπος των ρεκόρ». Ένας άλλος, αρκετά πιο ανθρώπινος και διασκεδαστικός Αντσελότι έκανε την εμφάνισή του στις περιστάσεις που το επέτρεπαν αυτό, αφήνοντας για λίγο στην άκρη τον πιο σοβαρό εαυτό του...

◆ First manager to win the title in EACH of Europe's top five leagues



◆ First manager to win the #UCL FOUR times



◆ Over 1,200 games and 700 wins



◆ 23 trophies won



◆ Respected by all



