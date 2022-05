Πέρεθ: «Η Ρεάλ πάντα θα προσπαθεί να φέρνει τους καλύτερους, ο Μπαπέ έχει ξεχαστεί ήδη»

Ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης, Φλορεντίνο Πέρεθ, εξήγησε ότι η ομάδα του θα συνεχίσει να δουλεύει για να αποκτήσει τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο, τονίζοντας παράλληλα ότι η άρνηση του Μπαπέ να υπογράψει στους «μερένγκες» είναι ήδη παρελθόν.

Η Ρεάλ Μαδρίτης χάρη στον τρομερό Τιμπό Κουρτουά ο οποίος κατέβασε ρολά, αλλά και τον Βινίσιους που σκόραρε το μοναδικό τέρμα στην αναμέτρηση, κατέκτησε το 14ο τίτλο της στο Champions League. Ο ισχυρός άνδρας των «μερένγκες», Φλορεντίνο Πέρεθ, όπως είναι λογικό πλέει σε πελάγη ευτυχίας, με τον ίδιο να τονίζει μετά το τέλος του αγώνα με τους «Reds», πως ο ισπανικός σύλλογος θα προσπαθεί πάντα να εντάσσει στο δυναμικό τους παίκτες παγκόσμιας κλάσης.

Μάλιστα, δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην απόφαση του Κιλιάν Μπαπέ να απορρίψει την πρόταση της Ρεάλ Μαδρίτης και να παραμείνει στην Παρί Σεν Ζερμέν, λέγοντας χαρακτηριστικά πως το θέμα του Γάλλου αστέρα έχει ήδη ξεχαστεί στο στρατόπεδο των Μαδριλένων.

«Είμαι χαρούμενος. Όλοι έχουμε παλέψει και δουλέψει για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε μια κατάσταση όπως αυτή. Φέτος είχαμε μια καλή σεζόν γενικά, πανηγυρίσαμε το πρωτάθλημα και τώρα το Champions League, βγάζοντας εκτός δύσκολες ομάδες. Οι οπαδοί πιστεύουν σε αυτούς τους παίκτες.

«Η Ρεάλ θα συνεχίσει να προσπαθεί πάντα να έχει τους καλύτερους. Ετσι ήταν και πριν, έτσι θα είναι και στο μέλλον. Ο Μπαπέ έχει ήδη ξεχαστεί. Aποφάσισε να παραμείνει στην παρί. Aυτό δεν πρέπει να επηρεάσει τα σχέδιά μας. Πρέπει να σεβαστούμε την απόφασή του. Τώρα πραγματικά το θέμα δεν είναι κάποιος που θα έπρεπε να είχαμε φέρει. Είναι καιροί γιορτής, γιατί έχουμε δουλέψει σκληρά για όλα αυτά», κατέληξε ο Πέρεθ.

