Το πάρτι ενόψει του τελικού του Champions League άρχισε από νωρίς στο Λίβερπουλ, με χιλιάδες οπαδούς των Reds να ξεχύνονται στους δρόμους της πόλης πέντε ώρες πριν τη σέντρα!

Οι φίλοι της Λίβερπουλ έδωσαν δυναμικό παρών στο Παρίσι για τον μεγάλο τελικό του Champions League. Περίπου 60.000 βρίσκονται στη γαλλική πρωτέυουσα δίνοντας το δικό τους χρώμα ενόψει του αγώνα κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ωστόσο, το γλέντι έχει αρχίσει από νωρίς και στο Μέρσεϊσαϊντ, 628 χιλιόμετρα μακριά από το «Παρκ Ντε Πρενς», εκεί που χιλιάδες φίλοι των Reds βγήκαν στους δρόμους, πέντε ώρες πριν από τη σέντρα!

Το τοπίο του Λίβερπουλ έγινε... κατακόκκινο, με χορούς, συνθήματα και ξέφρενο «πάρτι» για... ζέσταμα μέχρι τη σέντρα του μεγάλου αγώνα.

🔥 The streets of Liverpool are 𝙖𝙡𝙧𝙚𝙖𝙙𝙮 packed 5 hours before kick off!



These #LFC fans are buzzing for tonight's #UCLFinal!! pic.twitter.com/eR58kC3TBU