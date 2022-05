Αρκετά κομμάτια του χλοοτάπητα ανανεώθηκαν στο Stade de France και το γεγονός πως ο αγωνιστικός χώρος δεν έχει «πατηθεί» αρκετά, έκανε τους παίκτες της Λίβερπουλ και τον Κλοπ να ελέγξουν τα σημεία.

Οι Βρετανοί ρεπόρτερ έκαναν αναφορά στα όσα αντίκρισαν από την τελευταία προπόνηση της Λίβερπουλ στο γήπεδο όπου απόψε το βράδυ οι «κόκκινοι» θα διεκδικήσουν το 7ο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας τους.

Ο Γιούργκεν Κλοπ είχε μιλήσει για τον χλοοτάπητα και στη συνέντευξη Τύπου, ενώ, στην προπόνηση της ομάδας ορισμένοι τσέκαραν τα σημεία όπου έχουν τοποθετηθεί τα φρέσκα κομμάτια του αγωνιστικού χώρου και δεν έχουν προλάβει να πατηθούν καλά...

🤔 The freshly laid pitch at the Stade de France



🔴 Liverpool players have been testing the roll and the bounce of the ball #UCL pic.twitter.com/ojseZfegjL