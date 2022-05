Αν μη τι άλλο, ένας τελικός Champions League δεν έχει να επιδείξει μονάχα ποδοσφαιρικές στιγμές, γκολ και επιδόσεις. Έχει να παρουσιάσει και περίτεχνα, ευφάνταστα και εντυπωσιακά σχέδια στα γεμάτα από τατουάζ, σώματα των παικτών των φιναλίστ...

Ίσως το πιο δημοφιλές, γνωστό, περίεργο και φυσικά... αποτυχημένο, τατουάζ από κάποιον εκ των ποδοσφαιριστών των Ρεάλ Μαδρίτης και Λίβερπουλ για τον φετινό τελικό, να είναι το γνωστό και μη εξαιρετέο «Ο Θεός είναι πιστός», του Ρομπέρτο Φιρμίνο.

Ο Βραζιλιάνος έχει γεμίσει το σώμα του από σχέδια, αλλά αυτό που έχει στο στέρνο του είναι εκείνο το οποίο γνωρίζει όλος ο κόσμος. Ίσως και να του έχει πει ο Τσιμίκας πως η έκφραση είναι λάθος γιατί πιθανότατα την έβαλε μέσω Google Translate. Ίσως, πάλι, να μην του έχει πει τίποτα για να μην τον στεναχωρήσει.

Ο Φιρμίνο έχει και το Champions League του 2019 στην πλάτη του, ανάμεσα στα πολλά άλλα τατουάζ που κοσμούν το κορμί του...

Από την πλευρά του, ο Greek Scouser δείχνει ιδιαίτερη αδυναμία στα tattoo και τα προτιμά σε πολύ μεγάλα σχέδια. Το ένα εξ αυτών είναι στο αριστερό του πόδι και το επέδειξε με... περίσσια υπερηφάνεια σε τρομερή πόζα που είχε πάρει μετά την κατάκτηση του Carabao Cup.

Πλέον κοσμεί το δεξί του χέρι κι ένα «μανίκι». Φυσικά δεν θα μπορούσαν να λείπουν από το κορμί του και τα αγαπημένα του σκυλιά, τα οποία έχει πάρει μαζί του πλέον στο Λίβερπουλ και τα έχει σαν παιδιά του.

Kostas Tsimikas:



"I'm very proud for this team, all the work we did. As I say, we set all our goals to win all the trophies and we are so close. We won the Carabao Cup, we're in the final in the FA Cup, we're in the final [of the] Champions League."

Ο αρχηγός, Τζόρνταν Χέντερσον, δεν ήθελε να κάνει τατουάζ, αλλά όλα άλλαξαν από τη στιγμή που γεννήθηκαν τα παιδάκια του. Τα έχει πάνω του σε σημείο να μην το βλέπει ιδιαίτερα, «χτυπώντας» tattoo στα πλευρά του, ενώ, στον αριστερό του μηρό έχει το τρόπαιο του Champions League από το 2019...

Από πλευράς Ρεάλ Μαδρίτης, ο Μαρσέλο είναι ίσως ο πιο γεμάτος ποδοσφαιριστής σε επίπεδο τατουάζ. Φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει η μορφή του Χριστού, Βραζιλιάνος γαρ, ωστόσο, ανάμεσα στα πολλά άλλα που έχει πάνω του, προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση ένα... αυτοκίνητο.

Πρόκειται για ένα παλιό Volkswagen Beetle και έχει τη δική του ιστορία αυτό το όχημα. Με αυτό, τον μετέφερε ο αγαπημένος του παππούς στις προπονήσεις όταν ήταν πιτσιρίκος και τον βοηθούσε να πιστέψει στο ποδοσφαιρικό του όνειρο. Και για να τον τιμήσει, εκείνον και τις προσπάθειες που έκανε για χάρη του, ο Μαρσέλο «χτύπησε» τατουάζ το μικρό αυτοκίνητο.

Marcelo on why he has a VW Beetle tattoo:



"My grandpa was the one who always believed in me and drove me everywhere. He did the possible and the impossible to see me play football professionally. And my tattoo shows his car in which he always took me to practice."



Ο Βινίσιους στον αριστερό του ώμο έχει κι εκείνος το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, με το συγκεκριμένο σχέδιο να συνδυάζεται με ένα λιοντάρι. Στον καρπό του έχει ζωγραφίσει ένα τριαντάφυλλο, ενώ, στο εσωτερικό σημείο του βραχίονά του έχει ένα μικρό παιδί με μια ποδοσφαιρική φανέλα και τον αριθμό 10 στην πλάτη. Είχε κάνει αυτό το τατουάζ για να μην ξεχάσει ποτέ πως ξεκίνησε...

🇧🇷 Vinícius Júnior:



50 Games, 41 G/A, 0 penalties



🇪🇬 Mohamed Salah:



48 Games, 46 G/A, 5 penalties



Πολύ όμορφο είναι το τατουάζ που κοσμεί το χέρι του Τόνι Κρόος. Όπως εκείνος παίζει με... μαεστρία στο χώρο του κέντρου της Ρεάλ Μαδρίτης, έτσι «μαεστρικά» ζωγράφισε στο χέρι του ο tattoo artist το πρόσωπο της κορούλας του. Ο Μαριάνο στο δεξί του πλευρό έχει προσφέρει χώρο στο quote που αναφέρει: «Εμπιστεύσου τα όνειρά σου, γιατί εκεί κρύβεται η θύρα για την αιωνιότητα». Επιπλέον, έχει κι έναν μικρό παιδί με φτερά αγγέλου...