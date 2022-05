Αντσελότι: «Εχω εντολή από τη Μίλαν να νικήσουμε την Λίβερπουλ»

Ο Κάρλο Αντσελότι μίλησε για τον τελικό του Champions League με την Λίβερπουλ (28/05, 22:00) και εξήγησε τους λόγους για τους οποίους δεν επιθυμεί η κούπα με τα «μεγάλα αυτιά» να καταλήξει στα χέρια των «Reds».

Ο Ιταλός τεχνικός έχει αντιμετωπίσει πολλές φορές τη Λίβερπουλ στο Champions League, τόσο ως παίκτης όσο και ως προπονητής. Σε συνέντευξη Τύπου, ο Κάρλο Αντσελότι εξήγησε τους λόγους για τους οποίους δεν είναι διατεθειμένος να επιτρέψει στους «Reds» να κατακτήσουν το έβδομο ευρωπαϊκό τους τρόπαιο.

«Το να χάσω από τη Λίβερπουλ μία φορά, το 1984 με τη Ρόμα, και το 2005 με τη Μίλαν ήταν δύο δύσκολες στιγμές για εμένα. Ήταν τραγωδίες. Σέβομαι πολύ τη Λίβερπουλ σαν ομάδα.

Μάλιστα, μπορώ να καταλάβω και με το παραπάνω τον Σαλάχ για όλα εκείνα που λέει περί εκδίκησης, γιατί και για εμένα είναι κάτι που έχει περάσει από το μυαλό. Τόσο το Σαντιάγκο Μπερναμπέου όσο και το Άνφιλντ είναι δύο απίστευτα γήπεδα. Από τα καλύτερα που υπάρχουν στον κόσμο.

Μου αρέσει πολύ η ιστορία της Λίβερπουλ. Όπως ο παλιός της προπονητής, ο Πέισλι, ο οποίος είχε κατακτήσει τόσες φορές το Πρωταθλητριών. Η Λίβερπουλ έχει έξι στο σύνολο και είναι μόλις ένα πίσω από τη Μίλαν. Έχω πολλούς φίλους στο Μιλάνο που μου έχουν δώσει... εντολή να νικήσω τη Λίβερπουλ, ώστε να μην μας νικήσει και φτάσει τη Μίλαν στα τρόπαια», τα λόγια του.

🎙️ Carlo #Ancelotti: "My Milanese friends tell me not to let them win #Liverpool or they will have 7 #UCL like #ACMilan. I have an extra motivation for this game." pic.twitter.com/oHJgiP6ONE