Ο Καρίμ Μπενζεμά πρόκειται να έχει την τιμητική του στην εξέδρα της Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς οι φίλαθλοι των Μερένγκες ετοιμάζουν ένα εντυπωσιακό κορεό αφιερωμένο στον Γάλλο «killer» πριν τη ρεβάνς κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι.

Χωρίς αυτόν δεν θα βρίσκονταν στα ημιτελικά του Champions League. Ο Καρίμ Μπενζεμά διαλύει όλα τα κοντέρ στη φετινή σεζόν, οδήγησε τη Ρεάλ Μαδρίτης με «τρελά» νούμερα στην κατάκτηση του πρωταθλήματος και με εννέα γκολ στα τελευταία τέσσερα νοκ-άουτ ματς είναι ο αδιαφιλονίκητος MVP της ομάδας του. Και οι φίλοι των Μερένγκες το αναγνωρίζουν στον απόλυτο βαθμό. Θέλοντας, λοιπόν, να του εκφράσουν την ευγνωμοσύνη και τη λατρεία που τρέφουν προς το πρόσωπό του, αποφάσισαν να δημιουργήσουν ένα επιβλητικό κορεό, πριν από την καθοριστική ρεβάνς του κόντρα στους Πολίτες.

Όπως αναφέρουν τα ισπανικά ΜΜΕ, ο Γάλλος «killer» των 42 γκολ και 13 ασίστ σε 42 εμφανίσεις φέτος (!), θα έχει την τιμητική του στις εξέδρες του «Σαντιάγο Μπερναμπέου», όπου θα απεικονιστεί μια γιγάντια φιγούρα του στο κορεό που έχουν ετοιμάσει οι οπαδοί της Βασίλισσας. Η καλύτερη «ντόπα» κι ένδειξη ανταπόδωσης για τον προσεχώς 35χρονο στράικερ που πραγματοποιεί την κορυφαία σεζόν της καριέρας του στην ισπανική πρωτεύουσα.

