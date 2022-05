Ο Νταβίντ Αλάμπα ήταν αμφίβολος για τη ρεβάνς της Ρεάλ Μαδρίτης κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι, αλλά ο Κάρλο Αντσελότι τον συμπεριέλαβε στην αποστολή δείχνοντας διατεθειμένος να τον περιμένει μέχρι την τελευταία στιγμή.

Οι πιθανότητες να προλάβει τη ρεβάνς κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι δεν είναι με το μέρος του Νταβίντ Αλάμπα. Ωστόσο, στη Ρεάλ Μαδρίτης θέλουν να εξαντλήσουν κάθε ελπίδα για τον Αυστριακό στόπερ, γι' αυτό ο Κάρλο Αντσελότι τον συμπεριέλαβε στην αποστολή της Βασίλισσας ενόψει του αγώνα στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» (4/5, 22:00, Cosmotesport1HD, Live Gazzetta).

Ο παρτενέρ του Μιλιτάο στο κέντρο της άμυνας των Μερένγκες ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στους προσαγωγούς και μέχρι πρότινος δεν είχε καταφέρει να προπονηθεί με την υπόλοιπη ομάδα. Παρ' όλα αυτά, ο Καρλέτο είναι διατεθειμένος να τον περιμένει μέχρι την τελευταία στιγμή για να δει αν θα είναι σε θέση να ξεκινήσει βασικός και οι άνθρωποι των Μαδριλένων τρέφουν συγκρατημένη αισιοδοξία ότι θα καταφέρει να τεθεί στη διάθεση του προπονητή του.

Αναλυτικά η αποστολή της Ρεάλ:

🚨🚨| Alaba is in the squad list for tomorrow! pic.twitter.com/vCO30sGdO5