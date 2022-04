Με την πρόκριση της Μάντσεστερ Σίτι στα ημιτελικά του Champions League, ο Πεπ Γκουαρδιόλα είναι ο μοναδικός προπονητής με τις περισσότερες παρουσίες στην τελική τετράδα της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Η Μάντσεστερ Σίτι έφυγε με τη «λευκή ισοπαλία» (0-0) κόντρα στην Ατλέτικο, «πάτησε» στο 1-0 του πρώτου αγώνα και θα διεκδικήσει κόντρα στην Ρεάλ το εισιτήριο για τον τελικό του Champions League. Μία πρόκριση αν μη τι άλλο ιστορική τόσο για τους Πολίτες όσο και για τον Πεπ Γκουαρδιόλα.

Ο Ισπανός τεχνικός θα βρίσκεται για ένατη φορά σε ημιτελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης και με αυτόν τον τρόπο θα φτάσει ένα βήμα πιο κοντά στην κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου. Στο παρελθόν έχει φτάσει τέσσερις φορές με την Μπάρτσελόνα, τρεις με την Μπάγερν Μονάχου και άλλες δύο με την Μάντσεστερ Σίτι στην τελική τετράδα του Champions League.

Ωστόσο, μόλις δύο φορές έχει καταφέρει να οδηγήσει την ομάδα του στην κορυφή της Ευρώπης. Την Μπαρτσελόνα και συγκεκριμένα τις χρονιές 2009 και 2011. Αυτή τη φορά καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της Ρεάλ Μαδρίτης κι έπειτα να διεκδικήσει ακόμη μία κούπα στον τελικό του θεσμού.

9 - @ManCity's Pep Guardiola has reached his ninth @ChampionsLeague semi-final, the most of any manager in the history of the competition (four with Barcelona, three with Bayern Munich, two with City). Unique. pic.twitter.com/wrrqhd71Qc