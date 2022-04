Ξέφυγε η κατάσταση στα αποδυτήρια του Metropolitano, με τους παίκτες των Σίτι και Ατλέτικο να έρχονται στα... χέρια! Χρειάστηκε η επέμβαση της Αστυνομίας για να διασφαλιστεί η τάξη.

Τρίτο ημίχρονο στην αναμέτρηση της Ατλέτικο Μαδρίτης με την Μάντσεστερ Σίτι! Η κατάσταση παρέμενε ούτως ή άλλως έκρυθμη μετά τη γενική σύρραξη των παικτών στον αγωνιστικό χώρο και την εισβολή του Ντιέγκο Σιμεόνε, όμως τα πράγματα ξέφυγαν τελείως κατά την επιστροφή των δυο ομάδων στα αποδυτήρια.

Τη στιγμή που οι παίκτες κατέβαιναν στη φυσούνα υπήρξε ένταση μεταξύ των Γουόκερ, Γκρίλις, Σάβιτς, Φελίπε και Βρσάλικο που άρχισαν να τα λένε μεταξύ τους σε έντονο ύφος και να έρχονται αρκετά κοντά.

Το επεισόδιο έληξε έγκαιρα μετά την παρέμβαση των ψυχραιμότερων, με ισχυρή αστυνομική δύναμη ακολούθως να πηγαίνει στα αποδυτήρια για να διασφαλίσει την τάξη μεταξύ των ποδοσφαιριστών.



