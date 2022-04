Απίστευτη ατμόσφαιρα δημιούργησαν οι οπαδοί της Ατλέτικο Μαδρίτης κατά την υποδοχή της αποστολής για τη ρεβανς κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι, κάνοντας το απόγευμα... νύχτα από τα καπνογόνα.

Σκηνικό «far west», αποκάλυψης, αβύσσου, όπως μπορεί να το παρομοιάσει κανείς, επιφύλαξαν οι οπαδοί της Ατλέτικο Μαδρίτης στους παίκτες και το προπονητικό σταφ της ομάδας, για να τους «ντοπάρουν» ενόψει της ρεβάνς κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι.

Εκατοντάδες οπαδοί των Ροχιμπλάνκος βρέθηκαν από νωρίς έξω από το «Wanda Metropolitano», «σκοτεινιάζοντας» τον ήδη μουντό ουρανό της ισπανικής πρωτεύουσας με τους καπνούς από τα καπνογόνα που άναψαν και χαρίζοντας ψυχολογική «ένεση» στο σύνολο του Τσόλο Σιμεόνε με συνθήματα κατά την υποδοχή του πούλμαν.

UNREAL scenes outside the Wanda Metropolitano as the Atlético Madrid fans welcome the team. 🤩🔴⚪️pic.twitter.com/1oHET3xL4J