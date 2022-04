Το CAS ανέστειλε την απόφαση της UEFA που είχε τιμωρήσει την Ατλέτικο για μερικό κλείσιμο των θυρών της στο παιχνίδι με τη Σίτι. Γεμάτο το Wanda Metropolitano.

Η UEFA είχε τιμωρήσει την Ατλέτικο Μαδρίτης με κλείσιμο 5.000 θέσεων στο «Metropolitano» για τη ρεβάνς κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι, μετά τους ναζιστικούς χαιρετισμούς οπαδών της στο ματς του «Etihad».

Οι «ροχιμπλάνκος» προσέφυγαν στο CAS και δικαιώθηκαν.

Το CAS (Ανώτατο Δικαστήριο για αθλητικές διαφορές) ανέστειλε την απόφαση της UEFA που επέβαλλε στην Ατλέτικο Μαδρίτης να κλείσει μέρος του γηπέδου της (5.000 θέσεις) στο παιχνίδι κόντρα στην Μάντσεστερ Σίτι απόψε στο Wanda Metropolitano.

Το χρηματικό πρόστιμο παρέμεινε αλλά αποφασίσθηκε ότι είναι άδικο 48 ώρες πριν την σέντρα ενός αγώνα, να μην επιτραπεί σε 5.000 φιλάθλους που έχουν αγοράσει εισιτήρια να πάρουν τις θέσεις τους στην κερκίδα.

Ως εκ τούτου το «σπίτι» της Ατλέτι αναμένεται ασφυκτικά γεμάτα στη ρεβάνς του 1-0 του Έτιχαντ.

CAS suspend UEFA ruling for Atletico to close part of stadium tonight vs. Man City (5,000 seats). Punishment fine but you can't tell fans who have made plans, bookings, bought tickets that they can't go 48 hours before a game. Right call in the end