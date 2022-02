Βίντεο γεμάτα χρώματα, ιστορίες και συναίσθημα. Οι άνθρωποι που επιμελούνται τα βίντεο του Άγιαξ κάνουν τέχνη!

Τον Μάρτη του 2019, διεκδικούσαν το δικαίωμα στο όνειρο στην επαναληπτική «μάχη» κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» για το Champions League. Τον Απρίλη του 2019 «έφτιαχναν» κλίμα, ενόψει της κόντρα με τη Γιουβέντους στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Τον Σεπτέμβρη του 2020 αποχαιρετούσαν ένα ακόμα παιδί της ακαδημίας τους, τον Φαν Ντε Μπέεκ. Τον Σεπτέμβρη του επόμενου χρόνου, υποδέχονταν το Champions League από τις αλάνες, στην «αρένα». Τον Μάη του 21, γιόρτασαν την κατάκτηση του 35ου πρωταθλήματος της Ιστορίας τους. Τον Φλεβάρη του 2022 ετοιμάζονταν για την «μάχη» με την Μπενφίκα.

Κοινό σημείο σε όλα τα παραπάνω; Η «τρελή» δημιουργικότητα και η αστείρευτη φαντασία των δημιουργών περιεχομένου (content creators όπως έχουμε μάθει να τους λέμε) στα social media του Άγιαξ, που «ντύνουν» μαγικά, τις μεγάλες στιγμές της Ιστορίας της ομάδας του Άμστερνταμ, με συγκλονιστικά βίντεο που τους καθιστούν μοναδικούς στο είδος τους!

Τον Φλεβάρη του '19, η Ρεάλ έφυγε με το «τρίποντο» από την «Γιόχαν Κρόιφ Αρίνα» (2-1), και ο επαναληπτικός στην πρωτεύουσα της Μαδρίτης για τα «μωρά» του Έρικ Τεν Χαγκ ήταν πολύ δύσκολη υπόθεση. Ενόψει του μεγάλου αγώνα με τη «Βασίλισσα» λοιπόν, οι άνθρωποι του Άγιαξ έφτιαξαν ένα βίντεο στο οποίο Φαν ντε Μπεκ, Χακίμ Ζίγιες και Κάσπερ Ντόλμπεργκ ακούνε στο τηλέφωνο τις οικογένειές τους να τους εμψυχώνουν, να τους θυμίζουν όλα αυτά για τα οποία άφησαν το σπίτι τους, κι αγωνίστηκαν βρίσκονται μπροστά τους. «Η στιγμή που ονειρεύτηκες είναι τώρα»!

Ένα μήνα αργότερα, κι αφού ο «Αίαντας» έχει πάρει την πρόκριση και ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τη Γιουβέντους στα προκριματικά, οι υπεύθυνοι των social media «χτύπησαν» και πάλι, με νέο βίντεο στο οποίο δήλωναν πως όλοι μιλούν, αλλά εκείνοι δεν νοιάζονται για τι λένε... Το συνόδευσαν μάλιστα με το τραγούδι: «And we don't even care about what they say» του δημοφιλούς Ολλανδού DJ Άρμιν Βαν Μπιούρεν.

Τον Σεπτέμβρη του 2020 ο Ντόνι Φαν ντε Μπέεκ, παιδί από τα σπλάχνα της ομάδας, ετοιμαζόταν για το μεγάλο βήμα εκτός Άγιαξ, με την Γιουνάιτεντ να ανακοινώνει την απόκτησή του. Οι άνθρωποι του «Αίαντα» τον αποχαιρέτησαν με ένα ακόμα συγκλονιστικό βίντεο στα social media. Στο οποίο μιλούσε ο ίδιος για το παιδικό του όνειρο που πήρε σάρκα και οστά. «Ονειρέψου σαν τον Ντόνι»!

Τον Σεπτέμβριο του 2021 λίγο πριν την έναρξη των υποχρεώσεων της ομάδας στο Champions League και το παιχνίδι με την Σπόρτινγκ Λισαβόνας, μια ακόμα δουλειά διαμάντι ήρθε να προστεθεί στη συλλογική τους. Με εικόνες που έκαναν τους πάντες να συγκινηθούν. Μικροί μπαλαδόροι παίζουν μπάλα στην αλάνα, εκεί που όλοι ερωτεύονται για πρώτη φορά την μπάλα και ονειρεύονται να παίξουν μετά από χρόνια κάτω από φωτεινούς προβολείς.

Τον Μάη του 2021 λίγο μετά την κατάκτηση του 35ου πρωταθλήματος στην Ιστορία της ομάδας, είδαμε σε ένα βίντεο 1 λεπτού και 32 δευτερολέπτων, ότι το Άμστερνταμ είναι η «πόλη που όλα είναι πιθανά», και το τρόπαιο του πρωταθλήματος έλιωσε για να διανεμηθεί σε όλους τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας!

Για να φτάσουμε στην σημερινή ημέρα (23/02), με την Ιστορία του Άγιαξ και της Μπενφίκα, να παρουσιάζονται μπροστά από τα μάτια μας, στην πιο ιδιαίτερη παρτίδα σκάκι που παίχτηκε ποτέ. Σε ένα ταξίδι στον χρόνο που ετοίμασαν οι άνθρωποι της ομάδας, σε μια ακόμα απόδειξη ότι πρόκειται για τους κορυφαίους στο είδος τους!