Με τις γνωστές απουσίες και χωρίς εκπλήξεις στο αρχικό σχήμα παρατάσσεται η Μάντσεστερ Σίτι απέναντι στην «πάνοπλη» Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Αναλυτικά οι 11άδες των δύο ομάδων.

Πράξη πρώτη στο ματς της Σπόρτινγκ Λισαβόνας κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι. Η ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ παρατάσσεται με όλα τα διαθέσιμα «όπλα» στη φαρέτρα του Ρούμπεν Αμορίμ, με στόχο το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα που θα κρατήσει ζωντανή την πρωταθλήτρια Πορτογαλίας ενόψει της ρεβάνς στο Etihad. Από πλευράς Πολιτών, ο Πεπ Γκουαρδιόλα κλήθηκε να καταστρώσει τα πλάνα του χωρίς τον τιμωρημένο Γουόκερ και τους τραυματίες Γκρίλις, Ζέσους, Πάλμερ και Στέφεν, αφήνοντας επίσης στον πάγκο τον Ιλκάι Γκουντογκάν και δίνοντας θέση βασικού στον Κέβιν Ντε Μπρόινε.

Αναλυτικά οι 11άδες:

Σπόρτινγκ Λισαβόνας (Ρούμπεν Αμορίμ): Αδάν, Φεντάλ, Κόατες, Ινάσιο, Ρέις, Νούνιες, Παλίνια, Πόρο, Γκονσάλβες, Παουλίνιο, Σαράμπια

Μάντσεστερ Σίτι (Πεπ Γκουαρδιόλα): Έντερσον, Στόουνς, Ντίας, Λαπόρτ, Κανσέλο, Ρόδρι, Ντε Μπρόινε, Μπερνάρντο Σίλβα, Μαχρέζ, Φόντεν, Στέρλινγκ

📋 TEAM NEWS IS IN! 📋



XI | Ederson, Stones, Dias (C), Laporte, Cancelo, Rodrigo, De Bruyne, Bernardo, Mahrez, Foden, Sterling



SUBS | Carson, Slicker, Ake, Gundogan, Zinchenko, Fernandinho, Kayky, Delap, Mbete, McAtee, Lavia#ManCity | #UCL pic.twitter.com/JLJn0WHAdr