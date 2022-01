UEFA: «Οι σύλλογοι πρέπει να ακολουθούν τα μέτρα των χωρών κατά του κορονοϊού»

Η UEFA ενημέρωσε τα κλαμπ που συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις πως οι σύλλογοι που λαμβάνουν μέρος στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις είναι υποχρεωμένες να ακολουθήσουν πιστά τους κανονισμούς των άλλων χωρών σχετικά με τα μέτρα κατά του κορονοϊού.

Το «σίριαλ» του Νόβακ Τζόκοβιτς με την ακύρωση της βίζας του στη Μελβούρνη έδωσε πάτημα στην UEFA να κάνει διευκρινήσεις σχετικά με τα επερχόμενα ταξίδια των ομάδα για τις τρεις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και να τονίζει πως τα ευρωπαϊκά κλαμπ είναι υποχρεωμένα να ακολουθούν τους νόμους και τα μέτρα των χωρών στις οποίες διεξάγονται οι αγώνες.

«Συνεργαζόμαστε με ενδιαφερόμενους φορείς σε όλη την Ευρώπη ενόψει της επανέναρξης των διοργανώσεων συλλόγων της UEFA τον Φεβρουάριο. Οι ειδικοί όροι υπό τους οποίους διεξάγονται αγώνες σε κάθε χώρα υπόκεινται στις αποφάσεις των αρμόδιων αρχών της χώρας αυτής. Κάθε ομάδα θα πρέπει κατ' αρχήν να συμμορφώνεται με τους κανόνες που ισχύουν στη χώρα όπου διεξάγεται ο αγώνας», ανέφερε η ευρωπαϊκή ομοσπονδία.

Με βάση αυτά τα δεδομένα οι ανεμβολίαστοι παίκτες της Τσέλσι μπορεί να χάσουν τον εκτός έδρας αγώνα της φάσης των «16» του Champions League με τη Λιλ, καθώς η Γαλλία έχει θεσπίσει την υποχρέωση εμβολιασμού για όλους τους αθλητές στη γαλλική επικράτεια, όπως και στην Ιταλία που δε θα μπορούν να ταξιδέψουν οι αθλητές που δεν έχουν εμβολιαστεί ή νοσήσει πρόσφατα. Φυσικά η ενημέρωση της UEFA «αγγίζει» και τις Ελληνικές ομάδες. Θυμίζουμε πως ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει στο Μπέργκαμο για τον αγώνα με την Αταλάντα, ενώ ο ΠΑΟΚ θα ταξιδέψει στη Δανία για να αντιμετωπίσει τη Μίντιλαντ.

Uefa has confirmed that clubs in European competitions will have to comply with any local rules on Covid vaccinations, meaning that Chelsea’s unvaccinated players may have to miss the away leg of their Champions League tie with Lille



