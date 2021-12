Έξαλλοι οπαδοί της Γιουνάιτεντ με την γκάφα της UEFA: Ζητούν επανάληψη της κλήρωσης

Λάθη και αβλεψίες στην κλήρωση της φάσης των «16» του Champions League επισημαίνουν εκατοντάδες χρήστες των social media. Μπήκε στην κλήρωση της Ατλέτικο Μαδρίτης το μπαλάκι της Γιουνάιτεντ;

Έξω φρενών είναι οπαδοί, αλλά και δημοσιογράφοι που καλύπτουν το ρεπορτάζ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με την κλήρωση της φάσης των «16» του Champions League. Δεν στέκονται μόνο στο καταφανέστατο λάθος να συμπεριλάβουν το μπαλάκι των «κόκκινων διαβόλων» στην κλήρωση με την Βιγιαρεάλ, σημειώνουν ότι λανθασμένα δεν συμπεριλήφθηκε η ομάδα του Κριστιάνο Ρονάλντο στην κλήρωση της Ατλέτικο Μαδρίτης κι έτσι τελικώς έγινε το ματσάρισμα με την Παρί Σεν Ζερμέν!

Σε βίντεο που ανάρτησε ο δημοσιογράφος της Indepedent διαπιστευμένος για τα ρεπορτάζ των ομάδων του Μάντσεστερ, Μαρκ Κρίτσλεϊ, φαίνεται οι υπεύθυνοι να μην συμπεριλαμβάνουν το μπαλάκι της Γιουνάιτεντ (στο δεύτερο pot από δεξιά, στην πίσω σειρά) στην κλήρωση της Ατλέτικο Μαδρίτης!

Φυσικά αν τελικώς αυτό συνέβη όταν η Ατλέτικο κληρώθηκε με τους Βαυαρούς αυτό επηρεάζει τα διασταυρώματα για τις Γιουνάιτεντ, Μπάγερν, Ατλέτι και Παρί Σεν Ζερμέν!

Δείτε το εν λόγω βίντεο:

It definitely looks like #mufc’s ball - in the second pot from the right, back row - was not included in the Atletico Madrid draw. pic.twitter.com/ubxQHdjkQV