Μέσι: Απών από τους φετινούς κορυφαίους σκόρερ του Champions League (vids)

Το όνομα του Λιονέλ Μέσι απουσιάζει από τη λίστα των φετινών κορυφαίων σκόρερ του Champions League, μιας και έως τώρα έχει βρει μόνο τρεις φορές τον δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα, για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Η φετινή σεζόν δεν εξελίσσεται όπως ενδεχομένως θα είχε φανταστεί ο Λιονέλ Μέσι, καθώς έως τώρα έχει καταγράψει μόλις δέκα συμμετοχές με τους Παριζιάνους σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας μόλις τέσσερα τέρματα απολογισμό.

Χρειάστηκαν μάλιστα να περάσουν αρκετοί μήνες από τη μέρα που ντύθηκε στα «μπλε» προκειμένου να πανηγυρίσει το πρώτο του τέρμα στο γαλλικό πρωτάθλημα. Από την άλλη στο Champions League, έχει σκοράρει ήδη τρία τέρματα, ωστόσο αυτά δεν είναι αρκετά για τον κατατάξουν στη λίστα με τους κορυφαίους σκόρερ στη συγκεκριμένη διοργάνωση.

Τα ηνία διατηρεί ο Σεμπάστιαν Αλέ του Άγιαξ, ο οποίος στο πρόσφατο παιχνίδια της ομάδας του με την Μπεσίκτας βρήκε δύο φορές τον δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα κι έτσι έφτασε τα εννέα τέρματα στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, όσα έχει δηλαδή και ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι της Μπάγερν. Το τελευταίο τέρμα μάλιστα του Πολωνού στράικερ ήταν το εντυπωσιακό ανάποδο ψαλίδι κόντρα στη Ντιναμό Κιέβου.

Από επτά τέρματα στο Champions League, μετράει ο Κρίστοφερ Ενκουνκού της Λειψίας, ο οποίος έβαλε ξανά το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ της ομάδας στο παιχνίδι με την Κλαμπ Μπριζ. Ακολουθεί ο Κριστιάνο Ρονάλντο με έξι τέρματα, όσα έχει και ο Μοχάμεντ Σαλάχ, ενώ τη λίστα συμπληρώνουν οι Καρίμ Μπενζεμά, Λερόι Σανέ, Πέδρο Γκονσάλες και Ριγιάντ Μαχρέζ.

