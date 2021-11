Μπάγερν Μονάχου: Πάει για κεκλεισμένων των θυρών το παιχνίδι με τη Μπαρτσελόνα

Η Μπάγερν Μονάχου αναμένεται να υποδεχτεί χωρίς κόσμο την Μπαρτσελόνα, λόγω των νέων μέτρων της κυβέρνησης της Γερμανίας κατά του κορονοϊού.

Νέα περιοριστικά μέτρα αναγκάστηκε να πάρει η κυβέρνηση της Γερμανίας, λόγω της έξαρσης των κρουσμάτων του κορονοϊού. Ανάμεσα στα μέτρα είναι η μείωση της μέγιστης χωριτικότητας στα γήπεδα στο 25% και η απαγόρευση κυκλοφορίας μετά τις 22:00.

H Μπάγερν Μονάχου θα υποδεχθεί στην «Αλιάνζ Αρένα» την Τετάρτη, 8 Δεκεμβρίου τη Μπαρτσελόνα στις 21:00 για την 6η και τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων του UEFA Champions League. Με βάση τα νέα μέτρα η εν λόγω αναμέτρηση αναμένεται να γίνει κεκλεισμένων των θυρών. εκτός αν υπάρξει εξαίρεση από την πλευρά της κυβέρνησης.

Θυμίζουμε πως οι Βαυαροί έχουν κάνει το απόλυτο στον 5ο όμιλο και βρίσκονται ήδη στους «16» του Champions League, ενώ η «Μπάρτσα» βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 6 βαθμούς και ακολουθεί η Μπενφίκα με τέσσερις. Οι Καταλανοί θα αντιμετωπίσουν τους «Αετούς» την ερχόμενη Τρίτη (23/11, 22:00) στο «Καμπ Νοου»

Bayern vs. Barcelona in the Champions League on December 8th will be played without fans due to COVID-19 restrictions in Bavaria pic.twitter.com/OCcHniIS4i