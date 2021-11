Κλάτενμπεργκ για τον τελικό του Champions League το 2016: «Ισοφάρισα το λάθος μου με ακόμη ένα λάθος» (vid)

Ο Μαρκ Κλάτενμπεργκ παραδέχθηκε πως έκανε σοβαρά λάθη στον τελικό του Champions League του 2016 μεταξύ της Ρεάλ και της Ατλέτικο.

Για τον τελικό του Champions League το 2016 μίλησε ο αρχιδιαιτητής του ελληνικού ποδοσφαίρου, Μαρκ Κλάτενμπεργκ, ο οποίος διηύθυνε την αναμέτρηση ανάμεσα στην Ατλέτικο και τη Ρεάλ, που βρήκε τους «ροχιμπλάνκος» πρωταθλητές Ευρώπης, επικρατώντας με 5-3 στη διαδικασία των πέναλτι.

Ο Βρετανός παραδέχτηκε ότι έκανε λάθος σε δύο πολύ σοβαρές φάσεις, τονίζοντας αρχικά ότι το γκολ του Σέρχιο Ράμος, με το οποίο προηγήθηκαν οι Μαδριλένοι, έπρεπε να ακυρωθεί ως οφσάιντ. Ωστόσο, τότε δεν όπως υπογράμμισε δεν υπήρχε η βοήθεια της τεχνολογίας, για να διαπιστωθεί η παράβαση.

«Όταν η μπάλα έφτασε στην περιοχή μετά την εκτέλεση φάουλ, ήξερα ότι ο Μπέιλ την είχε αγγίξει στο ενδιάμεσο, κάτι που διευκόλυνε τον Σέρχιο Ράμος να σκοράρει. Ρώτησα τον βοηθό, κάτι που ήταν πολύ δύσκολο εξαιτίας του θορύβου, αν είχε δει ότι ο Μπέιλ είχε αγγίξει την μπάλα μετά την εκτέλεση φάουλ. Και τον είδα να κοιτάζει τον φωτεινό πίνακα. Του ούρλιαξα ξανά αν το γκολ έπρεπε να μετρήσει. Και ήταν εντελώς παγωμένος. Μετά από ένα λεπτό ξεκίνησα το παιχνίδι, μετρώντας το γκολ, δεν είχαμε τότε την βοήθεια της τεχνολογίας.

Επανακτήσαμε την επαφή μας και τον ρώτησα πάλι αν είχε δει οφσάιντ. Και μου είπε ότι το ακουστικό και το μικρόφωνο του δεν λειτούργησε! Αναρωτήθηκα πως μπορεί να δουλεύουν τώρα και όχι δύο στιγμές νωρίτερα. Είναι από εκείνες τις στιγμές στη ζωή που είσαι στα αλήθεια μπερδεμένος. Και όταν το σκέφτομαι ακόμα και σήμερα, ήταν μία πολύ δύσκολη απόφαση, θα ευχόμουν ο βοηθός μου να είχε δει την φάση».

Ο Κλάτενμπεργκ αναφέρθηκε και στη φάση που η Ατλέτικο κέρδισε πέναλτι στο δεύτερο ημίχρονο με τον Φερνάντο Τόρες. Μία φάση «50-50», όπως την χαρακτήρισε, καθώς θεώρησε πως έπρεπε να δείξει την άσπρη βούλα υπέρ των «ροχιμπλάνκος», προκειμένου να... ισοφαρίσει το λάθος που είχε κάνει νωρίτερα.

Ήμουν πολύ τυχερός σε αυτόν τον τελικό. Δύο ή τρία λεπτά μετά το ημίχρονο, έγινε μία φάση 50-50 για πέναλτι. Ο Τόρες ήταν ξεκάθαρα μπροστά από τον Πέπε και υπήρξε μία επαφή. Ήταν αρκετή για να δοθεί πέναλτι; Ήταν πολύ υποκειμενικό και το έδωσα γιατί έτσι επανήλθε η ισορροπία από την στιγμή που η Ρεάλ είχε την ευκαιρία να προηγηθεί με ένα γκολ οφσάιντ. Κάπως έτσι η Ατλέτικο κέρδισε ένα πέναλτι. Ήταν ένα από τα τέλεια διαιτητικά σενάρια, όπου δίνω το πέναλτι.

Ο Πέπε έρχεται τρέχοντας και μου λέει ότι δεν ήταν παράβαση και του απαντώ ότι ούτε το γκολ της Ρεάλ ήταν νόμιμο. Κάπως έτσι, έφυγε! Αυτό ήταν. Η μπάλα στήθηκε στην λευκή βούλα και ο Γκριεζμάν σημάδεψε το δοκάρι. Σκέφτηκα μέσα μου: Ουάου! Είναι η μέρα μου. Τέλειο για έναν διαιτητή! Η Ατλέτικο είχε την ευκαιρία να ισοφαρίσει το οφσάιντ γκολ και δεν τα κατάφερε. Εκεί που θα κατηγορούσαν εμένα, τώρα δεν μπορούν επειδή ο Γκριεζμάν αστόχησε»

Wow. This is fascinating from Mark Clattenburg on the refereeing shambles in the 2016 Champions League final (whose logo he got a tattoo of btw). This is why we needed VAR, instead of bad assistants and make-up calls. pic.twitter.com/oW3evtQII2