Βλαχοδήμος: Συμπεριλήφθηκε στην κορυφαία 11άδα της 4ης αγωνιστικής του Champions League (vid)

Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος συμπεριλήφθηκε στην κορυφαία 11άδα της 4ης αγωνιστικής στο Champions League, παρά το γεγονός ότι δέχθηκε πέντε τέρματα από την Μπάγερν.

Η Μπενφίκα γνώρισε την ήττα με 5-2 από την Μπάγερν στο Μόναχο, για την 4η αγωνιστική του Champions League. Ο διεθνής γκολκίπερ, Οδυσσέας Βλαχοδήμος απέκρουσε πέναλτι του Λεβαντόφσκι στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου με το σκορ στο 2-1 κι έτσι έγινε ο πρώτος που τον νίκησε από την άσπρη βούλα μετά από 14 εύστοχες εκτελέσεις στον θεσμό!

Στο τέλος όμως ο Βλαχοδήμος είδε την εστία του να παραβιάζεται πέντε φορές. Παρ' όλα αυτά ο 27χρονος τερματοφύλακας συμπεριλήφθηκε στην κορυφαία ενδεκάδα της 4ης αγωνιστικής στο Champions League, όπως την παρουσιάζει η UEFA.

