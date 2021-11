Νεϊμάρ: Εκανε ψυχολογικό πόλεμο στον Σόμποσλαϊ για να αστοχήσει στο πέναλτι (vid)

Ο Νεϊμάρ προσπάθησε να επηρεάσει την ψυχολογία του Ντόμινικ Σόμποσλαϊ, λίγο πριν εκτελέσει το πέναλτι στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα.

Εκεί που όλα έδειχναν ότι η Λειψία θα γνώριζε την ήττα με 2-1 από την Παρί, ήρθε το πέναλτι στο 90+2', για να πάρει τον βαθμό της ισοπαλίας. Ωστόσο, ούτε αυτός ήταν αρκετός για να αποτρέψει τον αποκλεισμό της από τον όμιλο.

Συγκεκριμένα, στις καθυστερήσεις του αγώνα ο Κιμπεμπέ, «γκρέμισε» τον Ενκουνκού και ο ρέφερι έδειξε την άσπρη βούλα. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Ντόμινικ Σόμποσλαϊ, ο οποίος κι ευστόχησε, διαμορφώνοντας το τελικό 2-2.

Λίγο πριν την εκτέλεση του όμως ο 21χρονος επιθετικός των «ταύρων» άνοιξε διάλογο με τον Νεϊμάρ. Ο Βραζιλιάνος αστέρας των Παριζιάνων, προσπάθησε να του επηρεάσει την ψυχολογία και στο τέλος να αστοχήσει.

«Είσαι σίγουρος ότι θα το εκτελέσεις;», του είπε αρχικά ο Νεϊμάρ για να έρθει η απάντηση από τον Σόμποσλαϊ «Ναι, δεν αστοχώ ποτέ». Τελικά, η πεποίθηση του νεαρού άσου της Λειψίας αποδείχθηκε αρκετή για να χαρίσει στην ομάδα του τον βαθμό της ισοπαλίας.

Szoboszlai revealed what Neymar told him:



Neymar asked him if he is going to score. Szoboszlai said “yes” Neymar asked “are you sure?” Szoboszlai replied with” I never miss”



I love him so much 💀 pic.twitter.com/t2zwRYwPvL