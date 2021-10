Ο Σιμεόνε δεν χαιρέτησε τον Κλοπ, κι αυτό αποτελεί κομμάτι της φιλοσοφίας του

Ο Ντιέγκο Σιμεόνε δεν έσφιξε το χέρι του Γιούργκεν Κλοπ μετά το τέλος του Ατλέτικο - Λίβερπουλ, κίνηση που δεν έχει να κάνει με έλλειψη σεβασμού.

Ο διαιτητής έχει μόλις σφυρίξει τη λήξη της αναμέτρησης της Ατλέτικο Μαδρίτης με τη Λίβερπουλ στο Wanda Metropolitano (2-3) και η κάμερα «έπιασε» τον Ντιέγκο Σιμεόνε να τρέχει προς τη φυσούνα και τον Γιούργκεν Κλοπ να τον αναζητά για να δώσουν τα χέρια...

Ο Γερμανός έμεινε με βλέμμα απλανές και χέρι σηκωμένο έτοιμο για χειραψία, αλλά ο Αργεντινός είχε ήδη εξαφανιστεί στο βάθος του διαδρόμου που οδηγεί στα αποδυτήρια των ομάδων.

No handshake between Simeone and Klopp as the Reds edge Atletico in a five-goal thriller!



