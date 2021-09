Καβάνι: Απίθανο σπριντ για να σώσει χαμένη μπάλα ενώ ο Κριστιάνο σταμάτησε (vids)

Ο Έντινσον Καβάνι έδειξε γιατί είναι κομμάτι αυτής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και έκανε εκπληκτικό σπριντ στο 82ο λεπτό για να προλάβει και να σώσει μια χαμένη μπάλα, ενώ, ο CR7 είχε σταματήσει από την κούραση!

Ο Matador ενώ βρισκόταν δεκάδες μέτρα μακριά από το χώρο στον οποίο κατευθυνόταν η μπάλα και ο Κριστιάνο δεν είχε πλέον δυνάμεις για να κάνει τέτοιο σπριντ, έβαλε... φτερά στα πόδια.

Έτρεξε και πρόλαβε το άουτ, κλέβοντας και την κατοχή για να συνεχίσει η Γιουνάιτεντ την επίθεση, με τον Ρονάλντο να έχει σταματήσει στιγμιαία αφού είχε κουραστεί σε αυτό το προχωρημένο χρονικά σημείο.

Ο Ουρουγουανός επιθετικός πανηγύρισε έξαλλα και το γκολ στο φινάλε, προλαβαίνοντας τη φανέλα του σκόρε προτού πέσει κάτω, για να του τη δώσει, δείχνοντας απεριόριστο σεβασμό στο σήμα της ομάδας!

Ronaldo will get all the credit but if it wasn’t for Cavani’s incredible work rate, we would’ve drawn that game

pic.twitter.com/5d9WewOqQH — Alexei (@MUFC_redarmy99) September 30, 2021

I can’t get over this fan joining in the Cristiano goal celebration and blending right in, even getting pulled in by Cavani 😂😂#MUFC pic.twitter.com/DA8J5u47tl — ✨ (@yorumiski) September 29, 2021