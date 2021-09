Ο Αθανασιάδης παίκτης της αγωνιστικής στο Champions League! (vids)

Ο Γιώργος Αθανασιάδης ήταν ανάμεσα στους τέσσερις υποψήφιους για τον Παίκτη της Εβδομάδας και ο κόσμος τον ψήφισε ως MVP της αγωνιστικής, πάνω από Νούνιες, Σκρίνιαρ και Σανέ!

Χάρη στη δική του αδιανόητη εμφάνιση και τις 12 αποκρούσεις, η Σέριφ έμεινε ζωντανή στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» μέχρι τέλους και στο 90' έκανε το απόλυτο «μπαμ» στην ιστορία των ομίλων. Ο Γιώργος Αθανασιάδης έζησε μια νύχτα βγαλμένη από όνειρο απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, μια βραδιά καριέρας και μετά το βραβείο του MVP της αναμέτρησης, αναδείχθηκε και παίκτης ολόκληρης της αγωνιστικής στο Champions League!

Ο Έλληνας κίπερ επικράτησε στην ψηφοφορία των Ντάρβιν Νούνιες (δύο γκολ στην τριάρα της Μπενφίκα κόντρα στη Μπαρτσελόνα), Μίλαν Σκρίνιαρ (καθοριστικός στην ισοπαλία της Ίντερ απέναντι στη Σαχτάρ) και Λερόι Σανέ (έκανε... ό,τι ήθελε στην άνετη πεντάρα της Μπάγερν επί της Ντιναμό Κιέβου).

Who's your #UCL Player of the Week? #UCLPOTW | @PlayStationEU