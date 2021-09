Λουκάκου: Εκκωφαντική γιούχα από τον κόσμο της Γιουβέντους

Στο άκουσμα του Ρομέλου Λουκάκου, όλο το γήπεδο της Γιουβέντους γιουχάισε εκκωφαντικά, λόγω και της μέχρι πρότινος παρουσίας του Βέλγου επιθετικού της Τσέλσι στην Ίντερ...

Ο Λουκάκου μπορεί στα παιχνίδια με τους «μπιανκονέρι» να μην κατάφερνε να βρει δίχτυα όσο θα ήθελε, ωστόσο, κατόρθωσε να επαναφέρει τους «νερατζούρι» στην κορυφή του ιταλικού ποδοσφαίρου.

Αυτό και μόνο είναι αρκετό για τους οπαδούς της Γιουβέντους να τον αποδοκιμάσουν έντονα στο άκουσμα του ονόματός του πριν από την έναρξη της αναμέτρησης με την Τσέλσι στη 2η αγωνιστική των ομίλων του Champions League.

Teams read out at the Allianz Arena. Listen to the racket when Romelu Lukaku is read out. pic.twitter.com/kM9IYQFSWL