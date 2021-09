Νεϊμάρ στον ξαπλωμένο Μέσι: «Τι κάνεις εκεί;»

Ο Νεϊμάρ αστεύτηκε για τη φάση που έγινε viral λόγω της ταπεινότητας με την οποία ο Μέσι ξάπλωσε πίσω από το τείχος της Παρί στα τελευταία δευτερόλεπτα της νίκης (2-0) επί της Μάντσεστερ Σίτι.

Ο «Νέι» ενθουσιάστηκε με το πρώτο γκολ του κολλητού του με τη φανέλα της Παρί Σεν Ζερμέν στον θρίαμβο του συνόλου του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο απέναντι στους «πολίτες» το βράδυ της Τρίτης.

Ο Λιονέλ Μέσι είναι ο ποδοσφαιριστής που θα κουβαλήσει μια ολόκληρη ομάδα στους ώμους τους, αλλά, θα δεχθεί να ξαπλώσει και πίσω από το τείχος για να πάει πάνω του η μπάλα αν γίνει χαμηλά κάποια εκτέλεση στατικής φάσης.

«Τι κάνεις εκεί Λίο;» έγραψε ο Νεϊμάρ με τη φωτογραφία που ανάρτησε στα social media, αφού βλέποντας πίσω στο τείχος όπου συμμετείχε, είδε τον Αργεντινό να περιμένει αραχτός!

"What are you doing there?"



Neymar asking all the right questions 🤣 pic.twitter.com/lfJzkWfL9R