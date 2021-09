Κιελίνι: «Το παιχνίδι με την Τσέλσι είναι το πιο εύκολο των τελευταίων εβδομάδων» (vid)

Εύκολο χαρακτήρισε το παιχνίδι κόντρα στην Τσέλσι, ο κεντρικός αμυντικός της Γιουβέντους, Τζόρτζιο Κιελίνι.

Η Γιουβέντους υποδέχεται απόψε (29/09) την Τσέλσι, για την 2η αγωνιστική των ομίλων του Champions League. Η «Γηραιά Κυρία» προέρχεται από την αγχωτική νίκη που πήρε στο πρωτάθλημα με 3-2 από της Σαμπντόρια, ενώ οι πρωταθλητές Ευρώπης από την ήττα με 1-0, στο ντέρμπι με την Μάντσεστερ Σίτι.

Οι «μπιανκονέρι» θέλουν να συνεχίσουν τα νικηφόρα αποτελέσματα και στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Απόψε (29/09, 22:00) υποδέχονται την Τσέλσι. Ενα ματς το οποίο ο Τζόρτζιο Κιελίνι χαρακτήρισε το πιο εύκολο για την ομάδα, λέγοντας πως τα προηγούμενα που κλήθηκαν να δώσουν την τελευταία εβδομάδα, είχαν υψηλότερο δείκτη δυσκολίας.

«Με την Τσέλσι είναι το πιο εύκολο παιχνίδι που έχουμε παίξουμε τις τελευταίες εβδομάδες. Ακόμα και ο προπονητής μας συμφωνεί με αυτό γιατί μας το είπε. Αυτά τα ματς είναι υπέροχα γιατί είναι εύκολο να προετοιμαστούμε. Η ένταση είναι στο υψηλότερο επίπεδο όπως και όλα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο 37χρονος Ιταλός αμυντικός, στη συνέντευξη Τύπου.

