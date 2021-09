Το τατουάζ του Σεμπάστιαν Τιλ και το όνειρό του που έγινε πραγματικότητα στο Champions League (vid)

Ο Σεμπάστιαν Τιλ, δεν έχει άλλο όνειρο πέρα από την κατάκτηση του Champions League κι αυτό φρόντισε να το αποτυπώσει σε τατουάζ στο πόδι του.

Η Σέριφ Τίρασπολ «άλωσε» τη Μαδρίτη, παίρνοντας σπουδαία νίκη με 2-1. Απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, ο Έλληνας κίπερ, Γιώργος Αθανασιάδης αλλά και ο Σεμπάστιαν Τιλ, ο οποίος χάρισε το τρίποντο στην ομάδα του στις καθυστερήσεις του αγώνα.

O 27χρονος μεσοεπιθετικός από το Λουξεμβούργο, πριν από την έναρξη της φετινής σεζόν αποφάσισε να κάνει τατουάζ στο πόδι του ένα πραγματικά αριστούργημα. Αυτό απεικονίζει τον ίδιο κι ένα σύννεφο με την κούπα του Champions League.

Το βράδυ της Τρίτης (28/09) η Σέριφ χάρη στο δικό του πόδι έφυγε με τους τρεις βαθμούς από το «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» και πλέον βρίσκεται στην κορυφή του ομίλου της με 6 βαθμούς και στο +3 από την δεύτερη Ρεάλ.

Αυτή σίγουρα είναι η κορυφαία στιγμή για έναν σύλλογο που ιδρύθηκε το 1997, αλλά και μια σύγχρονη ιστορία του Δαβίδ και του Γολιάθ, με το τατουάζ του Τιλ να αποδεικνύει ότι τα όνειρα, ανεξάρτητα από το πόσο εξωφρενικά είναι, γίνονται πραγματικότητα.

Sebastian Thill has a tattoo of him thinking about the Champions League on his left leg.



Tonight he scored a screamer in the 90th minute against Real Madrid, at Santiago Bernabeu, to win his team the match.



Never stop dreaming. 🙌 pic.twitter.com/WUEiNOFkk6