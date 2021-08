Χάος στο Ζάγκρεμπ (vids)

Οπαδοί της Ντιναμό επιτέθηκαν σε εκείνους της Λέγκια και εξελίχθηκαν τρομερά επεισόδια στους δρόμους της κροατικής πόλης

Τη Λέγκια Βαρσοβίας θα υποδεχθεί απόψε (4/8) η Ντιναμό Ζάγκρεμπ για την προκριματική φάση του Champions League και χθες εξελίχθηκαν... φοβερές σκηνές στους δρόμους της κροατικής πόλης.

Οπου οπαδοί των γηπεδούχων επιτέθηκαν με καδρόνια και λοστούς σε Πολωνούς που ακολούθησαν την ομάδα τους, με σκοπό να την υποστηρίξουν.

BBB a few moments before the atack on Legia in Zagreb tonight. 03.08.2021 pic.twitter.com/MF0ay5lrJt