Αναλαμβάνει την Λυών ο Πέτερ Μποζ

Ο Ρούντι Γκαρσία εδώ και μερικές ημέρες ότι θα αποχωρήσει από το πόστο του με το που εκπνεύσει το συμβόλαιό του στις 30 Ιουνίου, αφήνοντας αιχμές για τις συνθήκες που επικρατούν στα ενδότερα της ομάδας.

Η διοίκηση έκανε δεκτή την παραίτηση του και όπως φαίνεται βρήκε ήδη τον αντικαταστάτη του. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η «L' Equipe» οι ιθύνοντες του γαλλικού συλλόγου, συμφώνησαν με τον Πέτερ Μποζ. Ο 57χρονος τεχνικός το τελευταίο διήμερο ήταν σε συζητήσεις με τη Λυών και τελικά αποφάσισε να πει το πολυπόθητο «ναι».

Ο άλλοτε προπονητής της Λεβερκούζεν θα μεταβεί άμεσα στα γραφεία της ομάδας προκειμένου να υπογράψει διετές συμβόλαιο με τους Λιονέ και να ξεκινήσει το έργο του.

Peter Bosz has accepted an offer to become the new Lyon head coach. The deal will be finalised this weekend and he’s expected to sign a two-year contract. (Source: L’EQUIPE) pic.twitter.com/WFjuGmqdtB

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) May 29, 2021